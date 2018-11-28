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Сирия: десятки семей беженцев вернулись на родину из Иордании

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Сирия: десятки семей беженцев вернулись на родину из Иордании

Дамаск, 28 ноября. Десятки семей сирийских беженцев вернулись на родину из Иордании. Граждане САР прошли через контрольно-пропускной пункт «Насиб» на шоссе Дамаск — Амман.

По информации телеканала «Аль-Ихбария», беженцев встретили сотрудники сирийского общества Красного полумесяца. Гражданам САР оказали необходимую медицинскую помощь, представили им теплые вещи и продукты питания.

15 октября Сирия и Иордания возобновили транспортное сообщение через контрольно-пропускной пункт «Насиб». Граница была открыта после того, как в июле 2018 года правительственные войска САР освободили ее от бандформирований, орудовавших в провинциях Даръа и Эль-Кунейтра.

По данным российского Центра приема, распределения и размещения беженцев, через КПП «Насиб» ежедневно возвращаются на родину по несколько сотен сирийских беженцев. Поток сирийских граждан значительно возрос в ноябре. На территории Иордании ранее были созданы лагеря, в которых проживали около 600 тысяч сирийских граждан, уехавших из страны в период военных действий.

Автор: Регина Пак
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