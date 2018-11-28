ДНР: боец ВСУ получил ранение при очередном взрыве украинского «Молота»

Донецк, 28 ноября. Военнослужащий Вооруженных сил Украины получил тяжелое ранение из-за разрыва мины на канале ствола миномета «Молот», сообщил начальник пресс-службы управления Народной милиции Донецкой народной республики Даниил Безсонов.

По его словам, несчастный случай произошел в то время, когда бойцы украинской армии пытались обстрелять населенный пункт Спартак на окраине Донецка.

«В результате разрыва мины в канале ствола получил тяжелые ранения боевик второй минометной батареи 42 батальона 57 механизированной бригады», — рассказал Безсонов.

Стоит отметить, что миномет неоднократно подвергался критике со стороны военнослужащих, украинские силовики жаловались на его ненадежность. В конце сентября замкомандующего оперативным командованием ДНР Эдуард Басурин, сообщал, что с 2016 года более 30 военнослужащих ВСУ стали жертвами самоуничтожения «Молота», десятки получили ранения.

Вооруженный конфликт в Донбассе продолжается с 2014 года. Киев развернул военную кампанию против Донецкой и Луганской народных республик весной 2014 года после того, как ДНР и ЛНР объявили о своей независимости, не приняв государственного переворота на Украине. За это время, по данным ООН, жертвами вооруженного конфликта стали свыше 10 тысяч человек.