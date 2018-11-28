Хинштейн через суд требует с Жириновского 10 млн рублей за клевету

Москва, 28 ноября. Член партии «Единая Россия», депутат Госдумы РФ Александр Хинштейн подал иск к лидеру ЛПР Владимиру Жириновскому. Хинштейн считает, что Жириновский позволил себе заявления, оскорбляющие честь депутата.

«Мы обратились в Тверской суд Москвы с иском о защите чести, достоинства и компенсации морального вреда в размере 10 млн рублей на Жириновского», — цитирует ТАСС адвоката Хинштейна Шоту Горгадзе.

Адвокат подчеркнул, что иск подан для того, чтобы восстановить репутацию члена «Единой России», которого Жириновский оклеветал. Иск Хинштейна к лидеру ЛПР уже принят судом.

Отметим также, что пресс-секретарь Владимира Жириновского, с которым связался корреспондент Федерального агентства новостей, отказался прокомментировать ситуацию вокруг иска Хинштейна.

Ранее, напомним, Хинштейн пожаловался на поведение Жириновского во время записи программы «Вечер с Владимиром Соловьевым» в комиссию Госдумы по этике.