Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Общество

Хинштейн через суд требует с Жириновского 10 млн рублей за клевету

151
0 Оставить комментарий

Хинштейн через суд требует с Жириновского 10 млн рублей за клевету

Москва, 28 ноября. Член партии «Единая Россия», депутат Госдумы РФ Александр Хинштейн подал иск к лидеру ЛПР Владимиру Жириновскому. Хинштейн считает, что Жириновский позволил себе заявления, оскорбляющие честь депутата.

«Мы обратились в Тверской суд Москвы с иском о защите чести, достоинства и компенсации морального вреда в размере 10 млн рублей на Жириновского», — цитирует ТАСС адвоката Хинштейна Шоту Горгадзе.

Адвокат подчеркнул, что иск подан для того, чтобы восстановить репутацию члена «Единой России», которого Жириновский оклеветал. Иск Хинштейна к лидеру ЛПР уже принят судом.

Отметим также, что пресс-секретарь Владимира Жириновского, с которым связался корреспондент Федерального агентства новостей, отказался прокомментировать ситуацию вокруг иска Хинштейна. 

Ранее, напомним, Хинштейн пожаловался на поведение Жириновского во время записи программы «Вечер с Владимиром Соловьевым» в комиссию Госдумы по этике.

Автор: Федор Веснин
© 2018 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.