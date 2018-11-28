Брюссель, 28 ноября. Еврокомиссия призвала Россию незамедлительно освободить украинских моряков, арестованных по подозрению в нарушении госграницы РФ после инцидента в Керченском проливе. Об этом заявил вице-председатель исполнительной коллегии Евросоюза Валдис Домбровскис.

Он также отметил, что необходимо выпустить из Керчи три корабля ВМС Украины, а пострадавшим морякам — оказать медицинскую помощь.

«Международное законодательство обязывает РФ обеспечить беспрепятственный и свободный проход всех кораблей через Керченский пролив. Поэтому мы ждем от России восстановления судоходства», — сказал Валдис Домбровскис.

По его словам, глава дипломатии Евросоюза Федерика Могерини находится в контакте с представителями других стран для выработки «широкого международного ответа» в связи с действиями РФ.

Напомним, 25 ноября три украинских военных корабля нарушили правила прохождения из Черного моря в Азовское через Керченский пролив. Суда вошли в территориальные воды РФ, опасно лавировали и не реагировали на законные требования российских пограничников остановить движение. Российской стороне пришлось применить оружие. Три моряка ВМС Украины получили легкие травмы, им оказали медицинскую помощь и госпитализировали. Украинские суда были доставлены в Керчь, в отношении моряков было возбуждено уголовное дело о нарушении госграницы РФ.