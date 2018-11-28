Порошенко объяснил, для чего ввел военное положение

Киев, 28 ноября. Президент Украины Петр Порошенко заявил, что введение военного положения позволит защитить права солдат ВСУ.

«Во время режима военного положения права ВСУ значительно увеличиваются. Сейчас военное положение вводится для того, чтобы законодательно и конституционно защитить украинского воина», — пишет Порошенко в Facebook.

Глава государства отметил, что жизнь рядового украинца никак не изменится и что Киев не собирается нарушать конституционные права граждан.

Между тем, украинские СМИ сообщают, что в действительности военное положение все-таки нарушает ряд гарантированных конституцией прав. Речь, в частности, идет о праве на тайну переписки и телефонных звонков, праве на личную жизнь, право на свободу перемещения и выбора места проживания, праве на свободу слова, праве на мирные собрания и праве на предпринимательскую деятельность.

Военное положение было введено на 30 дней после того, как российские пограничники задержали три военных корабля ВМС Украины, вторгшихся в водное пространство РФ.