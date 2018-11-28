В Крыму прокомментировали заход тральщика «Вице-адмирал Захарьин» в порт Керчи

Москва, 28 ноября. Морской тральщик Черноморского флота «Вице-адмирал Захарьин», охранявший район Крымского моста, зашел в грузовой порт Керчи из-за непогоды.

Тральщик находился в районе Крымского моста до инцидента с украинскими кораблями, однако после ухудшения погоды он был вынужден зайти в порт Керчи. Об этом сообщил РИА Новости источник в силовых структурах Крыма.

«При ухудшении погодных условий пролив закрывается, всем кораблям и судам рекомендовано пережидать непогоду в ближайшем порту», — заявил собеседник агентства журналистам.

Отметим, что в районе Крымского моста постоянно осуществляют дежурство противолодочные корабли и тральщики Черноморского флота. Они периодически сменяют друг друга.

Ранее украинские СМИ заявили, что переброска военного российского корабля в Азовское море может быть «массированной атакой на порты Украины». Как сообщает «Утро.ru», вице-адмирал ВМС Украины Игорь Воронченко заявил, что Россия «готовит высадку морского десанта на Азове».

Напомним, 25 ноября три корабля Военно-морских сил Украины незаконно пересекли границу России в районе Керченского пролива. Их задержали российские пограничники. Было возбуждено дело о нарушении государственной границы России. Во вторник, 27 ноября, Киевский суд Симферополя арестовал на два месяца 12 украинских моряков.

После инцидента Киев ввел в десяти областях Украины военное положение. Украинский президент Петр Порошенко заявил о «грубом акте агрессии» со стороны России.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал инцидент в Керченском проливе однозначной провокацией Киева, который нарушил нормы международного права.