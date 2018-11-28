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Суд арестовал моряка ВМСУ Безъязычного на два месяца за нарушение границы РФ

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Суд арестовал моряка ВМСУ Безъязычного на два месяца за нарушение границы РФ

Симферополь, 28 ноября. Киевский районный суд Симферополя арестовал моряка ВМСУ Юрия Безъязычного, задержанного при попытке нарушить госграницу РФ в Керченском проливе, до 25 января.

«Избрать Безъязычному Юрию Юрьевичу меру пресечения в виде заключения под стражу до 25 января», — заявил судья Андрей Долгополов.

Также суд отклонил ходатайство об избрании меры пресечения в виде домашнего ареста. В среду Киевский районный суд изберет меру пресечения для девяти моряков из 24 задержанных в Керченском проливе.  Подсудимые прибыли в Симферополь из Керчи.

Ранее суд арестовал на два месяца сотрудника Службы безопасности Украины Андрея Драча. Дела получивших ранения моряков, в том числе агента СБУ Василя Сороки, будут рассмотрены в Керченском городском суде.

Напомним, в воскресенье три корабля ВМСУ нарушили границу РФ в Керченском проливе. Требование ФСБ РФ о немедленной остановке моряки проигнорировали и продолжили опасное маневрирование. Российские пограничники были вынуждены применить оружие и остановить украинские суда.

На борту кораблей ВМСУ также находились два сотрудника СБУ. Задержанные признали, что получили приказ провести провокацию от киевского руководства.

Автор: Софья Куликова
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