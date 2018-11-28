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Критика после инцидента в Керченском проливе не заставила ФРГ изменить позицию по«Северному потоку — 2»

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Критика после инцидента в Керченском проливе не заставила ФРГ изменить позицию по«Северному потоку — 2»

Берлин, 28 ноября. Федеральное правительство Германии приняло во внимание критические заявления относительно реализации проекта «Северный поток – 2», которые прозвучали в связи с инцидентом в районе Керченского пролива, однако позиции Берлина в этом вопросе остается прежней. Об этом заявил официальный представитель правительства Германии Штеффен Зайберт.

«Правительство приняло к сведению критику… С точки зрения правительства, это коммерческий проект, который однако имеет политический масштаб», — подчеркнул Зайберт.

Он также добавил, что Берлин внимательно наблюдает за напряженностью, которая сложилась в отношениях между Россией и Украиной.

Напомним, 25 ноября два артиллерийских катера и рейдовый буксир военно-морских сил Украины нарушили государственную границу России. Украинские моряки осуществляли провокационные действия, а также игнорировали законные требования сотрудников пограничной службы ФСБ. Позднее украинские военные суда были задержаны в районе Керченского пролива.

Накануне официальный представитель Госдепартамента США Хизер Науэрт заявила, что Вашингтон не должен в одиночку реагировать на инцидент в районе Керченского пролива. По ее словам, США ожидают ответных мер от стран Евросоюза, отметив, что им стоит задуматься о целесообразности строительства газопровода «Северный поток — 2».

Автор: Артем Никулин
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