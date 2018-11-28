Полиция ищет ребенка, потушившего снежками Вечный огонь в Нижнем Тагиле

Нижний Тагил, 28 ноября. Правоохранительные органы устанавливают личность мальчика, который потушил Вечный огонь на площади Славы в Нижнем Тагиле, забросав его снегом. Об этом сообщил глава пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

В минувшую субботу ребенок с мамой шли мимо мемориала, мальчик решил поиграть со снегом. Юный тагильчанин стал закидывать снежками пламя, однако ни родители, ни прохожие никак не отреагировали на действия ребенка. После очередной порции снега огонь потух, а мальчик, увидев это, убежал. Работу Вечного огня восстановили на следующий день, пишет издание «Все новости», а видео появилось в Сети.

Действия мальчика полицейские заметили по камере наблюдения и передали сведения в администрацию Дзержинского района. По факту произошедшего в полиции организовали проверку. По словам Горелых, подозреваемого ищут в том числе среди несовершеннолетних, стоящих на учете. Участковые ведут опрос жителей близлежащих домов, чтобы найти очевидцев.

«Очевидно, что подросток, совершивший этот поступок, явно не получил в своей семье должного воспитания, что и привело к подобному инциденту», — цитирует его РИА Новости.

Стоит отметить, что это далеко не единственный инцидент, связанный с Вечным огнем. В конце сентября в Кирове он погас в результате шквалистого ветра. Предприимчивый местный житель не стал дожидаться приезда аварийной газовой службы и зажег его собственноручно сделанным факелом, что попало на видео, опубликованное Федеральным агентством новостей.