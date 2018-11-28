Порошенко призвал ВСУ держать порох сухим и готовиться к войне с «агрессором»

Москва, 28 ноября. Президент Украины Петр Порошенко призвал военных «держать порох сухим» и готовится к возможной войне с «агрессором». Об этом он заявил в среду, комментируя введение военного положения в стране.

«Нам важно держать порох сухим и быть готовыми в любой момент дать отпор агрессору. Сегодня кроме штатной численности наших бригад мы получили сотни заявлений от участников АТО, которые готовы немедленно вернуться в свои воинские части», — пишет глава государства в Twitter.

Нам важливо тримати порох сухим та бути готовими у будь-який момент дати відсіч агресору. Сьогодні крім штатної чисельності наших бригад ми маємо сотні заяв від учасників АТО, які готові негайно повернутися до своїх військових частин і підрозділів. Вони готові захистити країну. — Петро Порошенко (@poroshenko) November 28, 2018

Напомним, что ранее Верховная рада утвердила одобренный президентом указ СНБО о введении военного положения на Украине. Особый режим вводится на 30 дней и будет действовать в 10 регионах страны. Поводом для подобного шага стало задержание в Керченском трех украинских военных судов проливе, которые вторглись в территориальные воды России и начали выполнять опасные маневры. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров назвал действия украинских моряков — открытой провокацией.

Президент РФ Владимир Путин в разговоре с канцлером Германии Ангелой Меркель выразил озабоченность в связи с решением Киева ввести военное положение. Он выразил уверенность, что все это предпринято с учетом предвыборной кампании на Украине. Российский лидер также призвал Меркель повлиять на украинские власти, чтобы сдержать их от совершения других необдуманных шагов.