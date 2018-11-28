Эксперт объяснил проблемы Ковальчука в НХЛ

Санкт-Петербург, 28 ноября. Разговоры о возвращении российского хоккеиста Ильи Ковальчука в Континентальную хоккейную лигу из США преждевременны. Об этом заявил бывший президент Континентальной хоккейной лиги, заместитель председателя совета директоров питерского клуба СКА Александр Медведев.

Ранее, Илья Ковальчук после пяти лет выступлений за СКА подписал контракт с клубом «Лос-Анджелес Кингс» из Национальной хоккейной лиги. Однако переход в новый клуб у российского спортсмена не заладился. Он стал много времени проводить на скамейке запасных.

По словам Александра Медведева, основная проблема Ковальчука заключается в том, что он всегда начинал игроком первого или второго звена и показывал неплохую результативность. В беседе с телеканалом «360» Медведев подчеркнул, что переход Ковальчука в четвертое звено, а также тот факт ,что команда опустилась на последнее место в турнирной таблице, повлияли на результативность и уменьшение игрового времени у российского хоккеиста.

«Аксиома, что Ковальчук не игрок четвертого звена с игровым временем меньше десяти минут. Игровые поиски главного тренера позволят показать Илье лучшую игру», — считает Медведев.

По его словам, Ковальчук во время игры в СКА не потерял в скорости. Он высказал надежду, что хоккеист сумеет найти свою игру в команде.

«История возвращения Ильи в НХЛ еще не закончена, преждевременно обсуждать его возвращение в КХЛ», — заявил заместитель председателя совета директоров клуба СКА.

Напомним, что в последних матчах «Лос-Анджелес Кингс» Ковальчук проводил на поле чуть меньше десяти минут. Российский хоккеист подписал 3-летний контракт с клубом на сумму 18,75 млн долларов.