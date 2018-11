Москва находит новые рынки: за рубежом обеспокоены сближением России и стран Юго-Восточной Азии

Пока Китай и США борются между собой, Россия налаживает связи с Юго-Восточной Азией. Федеральное агентство новостей публикует перевод статьи As US-China tussle and joust, Russia moves on SEAsia авторства Нила Боуи (Nile Bowie), размещенной на портале Strategic Culture Foundation.

Когда в этом месяце президент России Владимир Путин совершил свой первый в истории государственный визит в Сингапур для участия в Саммите стран Восточной Азии — регионального собрания, на котором никогда ранее не присутствовала Россия, наблюдатели увидели в этом попытку Москвы сыграть роль в делах региона.

Несмотря на то что политические и экономические связи со странами Азиатско-Тихоокеанского региона усилились в последние годы, основной акцент в российской политике был сделан на сотрудничестве с Китаем и углублении отношений с Японией, Южной Кореей и Индией. Кремль уделял сравнительно мало внимания Юго-Восточной Азии, но на данный момент есть предпосылки возможного изменения ситуации.

Представители АСЕАН в целом приветствуют более активное политическое, экономическое и военное сотрудничество с Россией. Москва, со своей стороны, стремится завоевать новые рынки для военной отрасли и энергетического сектора в связи с ужесточением санкций. Однако попытки США ограничить экспорт российского оружия могут встретить сопротивление со стороны региональных покупателей.

Вьетнам является крупнейшим покупателем российского оружия, торговым партнером и союзником в регионе. Во время холодной войны 78% общего объема экспорта российских вооружений приходились на Вьетнам. Вьетнам также является единственным членом АСЕАН, который подписал соглашение о свободной торговле с Евразийским экономическим союзом — организацией, неофициально возглавляемой Россией, членами которой также являются Казахстан, Белоруссия, Армения и Киргизия.

Путин и премьер-министр Сингапура Ли Сяньлун во время визита президента России в Сингапур вновь подтвердили свое стремление заключить соглашение о свободной торговле между Евразийским экономическим союзом и Сингапуром.

Аналитики считают, что заключение торгового соглашения со страной, обладающей такой развитой экономикой, как Сингапур, предоставит особые преимущества Евразийскому экономическому союзу, если вопрос будет касаться инвестиций, а не просто снижения пошлин на торговлю.

Премьер-министр Малайзии Махатхир Мохамад заявил о готовности к более тесному сотрудничеству с Россией в области обороны и торговли в ходе двусторонней встречи с Путиным во время его визита в Сингапур. В ходе дискуссии, по некоторым сообщениям, Махатхир Мохамад попросил Москву оказать помощь Малайзии в обслуживании истребителей российского производства.

Аналитики рассматривают подобную просьбу как возможность для России и Малайзии улучшить военно-техническое сотрудничество. Еще Владимир Путин и Махатхир Мохамад отметили, что стремятся к более тесному взаимодействию в области торговли.

Россия также налаживает связи с Филиппинами и Индонезией. В прошлом году Индонезия согласилась на закупку 11 истребителей Су-35 на сумму 1,14 млрд долларов США. Государственная российская нефтяная компания «Роснефть» и ядерная энергетическая корпорация «Росатом» осуществляют многомиллиардные проекты с Джакартой.

В прошлом году торговля между Евразийским экономическим союзом и АСЕАН достигла 35,7 млрд долларов США, что на 40% больше, чем в 2016 году. На саммите Россия — АСЕАН, который прошел при участии Евразийского экономического союза, был подписан меморандум о договоренности между двумя блоками, означающий их намерение сотрудничать в вопросах таможни, инвестиций, развития бизнеса и содействовать упрощению торговых процедур.

Перспектива более активного взаимодействия России с Юго-Восточной Азией идет параллельно с растущей торговой и геополитической напряженностью между Китаем и США, которая, как полагают некоторые лидеры АСЕАН, может привести к появлению конкурирующих блоков.

На фоне американо-китайского противостояния, роль Москвы в качестве потенциального крупного игрока приветствуется государствами, которые стремятся хеджировать свои дипломатические ставки.

«Ключевым моментом для Москвы является не силовая политика в регионе, где ее позиции не так крепки, как у США, Китая или даже Японии, а сосредоточение внимания на конкретных вопросах, актуальных для стран Юго-Восточной Азии», — говорит Антон Цветков, эксперт Центра стратегических исследований Московского аналитического центра.

По его мнению, наложенные США санкции могут, однако, оказаться серьезным препятствием для увеличения присутствия России в Юго-Восточной Азии.

В августе президент США Дональд Трамп подписал закон «О противодействии противникам Америки посредством санкций», целью которого было изолировать Москву и сократить экспорт оружия путем запрещения сотрудничества третьих сторон с рядом военных российских компаний.

Критики полагают, что это может иметь негативные последствия для Вашингтона, поскольку закон может непреднамеренно способствовать усилению влияния Пекина, подрывая военные возможности стран Юго-Восточной Азии, которые десятилетиями полагались на российское оружие и оборудование для сдерживания Китая.

Цветков считает, если санкции будет препятствовать поддержанию военной силы членов АСЕАН, «государства региона, несомненно, будут недовольны тем, как разногласия США с Россией отражаются на Юго-Восточной Азии».