Трамп предупредил о готовности приостановить работу правительства США

Вашингтон, 28 ноября. Президент США Дональд Трамп предупредил, что «совершенно точно захочет» приостановки работы правительства США, если Конгресс не выделит пять миллиардов долларов на строительство стена границе с Мексикой.

В интервью изданию Politico Трамп выразил уверенность, что Конгресс выделит средства. При этом американский президент добавил, что пять миллиардов потребуется только для строительства стены, само обеспечение безопасности на границе будет дороже.

«Стоимость обеспечения безопасности границы будет выше», — сказал Трамп.

Ранее Трамп уже заявлял, что из-за препятствий со стороны Конгресса может быть приостановлена работа федерального правительства США. На этой неделе американский лидер пригрозил, что Вашингтон может закрыть границу с Мексикой на неопределенный срок, если возникнет такая необходимость.