Польским мужчинам пришли фейковые SMS о «тревоге» из-за военного положения на Украине

Варшава, 28 ноября. Польские мужчины получили фальшивые SMS-сообщения о том, что им необходимо прийти в муниципалитет в связи с военным положением на Украине.

Мужчины Подкарпатского воеводства Польши в социальных сетях рассказали, что получили SMS якобы от Правительственного центра безопасности. В отправленных сообщениях говорилось, что мужчинам в возрасте от 18 до 65 лет обязательно нужно явиться в муниципалитет «в связи с кризисной ситуацией на Украине».

Сотрудники центра, подтвердив, что некоторые поляки получили подобного содержания сообщения, заявили, что никакого отношения к этим фейковым рассылкам о «тревоге» не имеют. В ведомстве отметили, что этим делом уже занимаются сотрудники полиции и Агентства национальной безопасности.

‼️Uwaga #fakenews #dezinformacja ‼️

Rządowe Centrum Bezpieczeństwa nie wysyłało Alertu RCB, dotyczącego zgłaszania się mężczyzn do urzędów gmin. Sprawą fałszywych SMS-ów zajmuje się już Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Policja.

Prosimy o RT. pic.twitter.com/KVxy8rSllV — RCB (@RCB_RP) November 27, 2018

Напомним, в воскресенье три военных корабля Украины незаконно пересекли российскую границу. Они проигнорировали требования российской стороны прекратить совершать опасные маневры. В результате Москва была вынуждена задержать суда. Было возбуждено уголовное дело о нарушении пересечения государственной границы.

После инцидента в Керченском проливе украинский президент Петр Порошенко подписал указ о введении военного положения в стране. Режим будет действовать на Украине до 26 декабря.