Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Весь мир

Польским мужчинам пришли фейковые SMS о «тревоге» из-за военного положения на Украине

45
0 Оставить комментарий

Польским мужчинам пришли фейковые SMS о «тревоге» из-за военного положения на Украине

Варшава, 28 ноября. Польские мужчины получили фальшивые SMS-сообщения о том, что им необходимо прийти в муниципалитет в связи с военным положением на Украине.

Мужчины Подкарпатского воеводства Польши в социальных сетях рассказали, что получили SMS якобы от Правительственного центра безопасности. В отправленных сообщениях говорилось, что мужчинам в возрасте от 18 до 65 лет обязательно нужно явиться в муниципалитет «в связи с кризисной ситуацией на Украине».

Сотрудники центра, подтвердив, что некоторые поляки получили подобного содержания сообщения, заявили, что никакого отношения к этим фейковым рассылкам о «тревоге» не имеют. В ведомстве отметили, что этим делом уже занимаются сотрудники полиции и Агентства национальной безопасности.

Напомним, в воскресенье три военных корабля Украины незаконно пересекли российскую границу. Они проигнорировали требования российской стороны прекратить совершать опасные маневры. В результате Москва была вынуждена задержать суда. Было возбуждено уголовное дело о нарушении пересечения государственной границы. 

После инцидента в Керченском проливе украинский президент Петр Порошенко подписал указ о введении военного положения в стране. Режим будет действовать на Украине до 26 декабря.

Автор: Дарья Смолина
© 2018 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.