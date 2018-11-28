Суд арестовал сотрудника СБУ на два месяца за нарушение границы РФ

Симферополь, 28 ноября. Киевский районный суд Симферополя на два месяца арестовал сотрудника Службы безопасности Украины Андрея Драча по уголовному делу о нарушении границы РФ в Керченском проливе, об этом сообщает корреспондент Федерального агентства новостей.

«Избрать Драчу Андрею Леонидовичу меру пресечения в виде заключения под стражу <…> до 25 января 2019 года», — сказал судья.

Напомним, в воскресенье три корабля ВМСУ «Бердянск», «Никополь» и «Яны Капу» нарушили границу РФ в Керченском проливе. Моряки ВМСУ проигнорировали требование ФСБ РФ о немедленной остановке и продолжили опасное маневрирование. Российские пограничники были вынуждены применить оружие и остановить украинские суда.

В ходе инцидента были задержаны 24 военнослужащих, в том числе два сотрудника СБУ. Решением суда 12 моряков были арестованы на два месяца. Дела получивших ранения моряков, в том числе агента СБУ Василия Сороки, будут рассмотрены в Керченском городском суде. Киевский районный суд продолжит рассматривать дела оставшихся моряков, сообщает «Пятый канал».