Москва, 28 ноября. Санкции, которые Брюссель ввел против России, ударили прежде всего по самому Евросоюзу. Об этом в среду заявил президент России Владимир Путин, выступая на пленарном заседании форума «Россия зовет».

По его словам, ограничительные меры западных стран не только оказались незаконными, поскольку нарушили правила ВТО и международные соглашения, но и вредными для европейской экономики. Товарооборот между РФ и ЕС за время санкционных войн сократился более чем в два раза, до 236 млрд долларов, а принятые Россией ответные контрсанкции привели к сокращению рабочих мест в Европе на 400 тысяч.

«Это разве не удар по экономике стран ЕС и по людям, по социальным вопросам? Ведь это семьи, их доходы, дети. Вот к чему приводят такие вещи», — отметил глава государства.

В то же время Путин подчеркнул, что российская экономика уже адаптировалась к новым условиям и может получать прибыль.