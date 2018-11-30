Сирия: ФАН публикует видео возвращения новых беженцев в Алеппо, Хаму и Идлиб

Дамаск, 30 ноября. Новая партия сирийских беженцев пересекла гуманитарный коридор Абу-Духур в окрестностях провинции Идлиб после того, как сирийская правительственная армия вернула безопасность в провинции. Об этом сообщает специальный корреспондент Федерального агентства новостей (ФАН), находящийся в данный момент в республике.

В данный момент люди едут по направлению населенных пунктов, расположенных в провинциях Хама, Алеппо, Идлиб.

По словам источника ФАН, накануне десятки семей были перемещены из районов, где распространены террористические группировки. Люди вместе со всеми личными вещами самостоятельно пересекли гуманитарный коридор Абу-Духур. На контрольно-пропускных пунктах их встретили компетентные органы Сирии. Там же всем прибывшим сирийцам предоставили необходимую медицинскую помощь, дали продукты и одежду.

В нашем распоряжении оказалось видео с места событий:

В комментарии корреспонденту ФАН люди рассказали, что рады вернуться в заброшенные дома. Теперь они могут начать возрождать заброшенное годами сельское хозяйство и способствовать восстановлению своей страны.

Стоит отметить, что за прошедшее время тысячи мирных жителей вернулись в свои дома в регионах Алеппо, Идлиба и Хамы, которые были освобождены от террористических организаций сирийской правительственной армией и ее союзниками.

В данный момент условия жизни в оккупированном боевиками Идлибе практически невыносимы. Мирные жители выразили надежду, что в будущем они смогут полностью ликвидировать моральный и материальный ущерб, нанесенный незаконными вооруженными группировками.

Напомним, что в начале текущего года подразделения армии Дамаска при содействии российской авиации смогли ликвидировать анклав террористических организаций, оккупировавших Алеппо, Хаму и Идлиб. В этом районе обитали террористы «Исламского государства»1 и «Джебхат ан-Нусры»1, деятельность которых запрещена на территории РФ.

1 Организация запрещена на территории РФ.