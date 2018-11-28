Трехсторонняя встреча Россия – Иран – Турция началась на переговорах по Сирии
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Астана, 28 ноября. Трехсторонняя встреча Россия – Иран – Турция стартовала на переговорах по урегулированию ситуации в Сирии в Астане.
Спецпредставитель президента России по Сирии Александр Лаврентьев возглавляет российскую делегацию в Астане. Иран представляет заместитель главы МИД Хосейн Джабери Ансари, Турцию — заместитель министра иностранных дел Седат Онал.
Спецпосланник генерального секретаря ООН Стаффан де Мистура председательствует на встрече старших должностных лиц в Астане.
Напомним, переговоры по сирийскому урегулированию конфликта проходят в Астане 28-29 ноября.