Трехсторонняя встреча Россия – Иран – Турция началась на переговорах по Сирии

Астана, 28 ноября. Трехсторонняя встреча Россия – Иран – Турция стартовала на переговорах по урегулированию ситуации в Сирии в Астане.

Спецпредставитель президента России по Сирии Александр Лаврентьев возглавляет российскую делегацию в Астане. Иран представляет заместитель главы МИД Хосейн Джабери Ансари, Турцию — заместитель министра иностранных дел Седат Онал.

Спецпосланник генерального секретаря ООН Стаффан де Мистура председательствует на встрече старших должностных лиц в Астане.

Напомним, переговоры по сирийскому урегулированию конфликта проходят в Астане 28-29 ноября.