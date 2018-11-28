Германия предложила нового постоянного члена Совбеза ООН вместо Франции

Берлин, 28 ноября. Вице-канцлер Германии и министр финансов Олаф Шольц предложил сделать Европейский союз постоянным членом Совета Безопасности ООН.

По его словам, членство Франции в Совете Безопасности ООН необходимо превратить в постоянное место Евросоюза. Таким образом, члены ЕС смогут входить в постоянный состав Совбеза ООН на ротационной основе.

«В ответ Франция могла бы на постоянной основе предлагать посла ЕС в ООН. Мне понятно, что, скорее всего, в Париже еще нужно будет провести определенную разъяснительную работу. Но это было бы смелой и разумной целью», — сказал Шольц.

Стоит отметить, что постоянными членами Совета Безопасности ООН являются США, Великобритания, Франция, Китай и Россия. Кроме того, в состав Совбеза ООН входят 10 непостоянных членов, которые избираются на двухгодичный срок.