«В штатном режиме»: Киев прокомментировал военное положение в подконтрольной ему части Донбасса

Киев, 28 ноября. Введение военного положения в подконтрольных Киеву регионах Донецкой и Луганской областей не повлияет на жизнь мирного населения и не скажется на работе пунктов пропуска, предприятий, школ и больниц. Об этом заявил командующий объединенными силами Украины Сергей Наев.

По его словам, объекты социальной сферы продолжат работу в штатном режиме. Наев отметил, что большинство мероприятий, проводимых в соответствии с режимом военного положения, будут касаться военных частей ВС Украины и других секторов безопасности и обороны.

«О любых изменениях относительно мер правового режима военного положения будет сообщено дополнительно», — говорится в сообщении пресс-центра военной операции украинских силовиков, опубликованном на Facebook.

На Украине введено военное положение после инцидента в Керченском проливе 25 ноября. Корабли ВМСУ нарушили порядок прохождения военных судов из Черного моря в Азовское. Суда вошли в территориальные воды РФ, опасно лавировали и не реагировали на законные требования российских пограничников прекратить движение. Украинские корабли были задержаны и доставлены в Керчь, в отношении моряков возбуждено уголовное дело о нарушении госграницы РФ.

Напомним, Киев начал вооруженную операцию против Донбасса в 2014 году. После госпереворота на Украине регион не согласился с новым руководством страны. В ответ на это Киев начал так называемую АТО, позднее переименованную в ООС, против жителей региона. По данным ООН, жертвами вооруженной операции стали более 10 тысяч жителей Донбасса. Несмотря на заключенные соглашения о перемирии в рамках минских договоренностей, ВСУ продолжают обстрелы ДНР и ЛНР.