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Brexit без сделки обрушит ВВП Британии на 9,3% за 15 лет — правительство

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Brexit без сделки обрушит ВВП Британии на 9,3% за 15 лет — правительство

Лондон, 28 ноября. Выход Великобритании из Евросоюза без сделки приведет к падению британской экономики на 9,3% в ближайшие 15 лет. Об этом заявили представители британского правительства.

В докладе правительства сообщается, что если Великобритания покинет Евросоюз в рамках соглашения по Brexit, то сокращение объемов британской экономики составит всего 3,9% за этот же период.

По словам специалистов Национального института экономических и социальных исследований, основной причиной потерь британской экономики станут проблемы в секторе сферы услуг. Это сократит для страны инвестиции из Евросоюза.

Ранее премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что полна оптимизма и не разделяет грусти европейских политиков по поводу выхода Великобритании из Евросоюза.

Напомним, что во время саммита в Брюсселе лидеры 27 государств, которые остаются в сообществе, утвердили проект соглашения по выходу Британии из Евросоюза.

Автор: Денис Коробейников
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