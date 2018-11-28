«Динамо» может расстаться с Хохловым в случае поражения от «Рубина»

Москва, 28 ноября. Главный тренер московского «Динамо» Дмитрий Хохлов может в скором времени покинуть свой пост. По информации Федерального агентства новостей, руководство столичного клуба рассмотрит вопрос об отставке Хохлова в случае поражения бело-голубых в матче 16-го тура РПЛ против «Рубина».

Сообщается, что в клубе нет единого мнения по данному вопросу, однако у многих руководителей «Динамо» есть сомнения, что сложившуюся турнирную ситуацию удастся выправить.

По итогам первой половины сезона «Динамо» занимает 12-е место в таблице Премьер-лиги с 16 очками и находится в 2 баллах от зоны стыковых матчей и зоны вылета. При этом в восьми последних матчах команда одержала всего одну победу – над лидером чемпионата «Зенитом». Кроме того, у «Динамо» крайне низкая результативность — всего 2 мяча в восьми играх.

Хохлов, напомним, выступал за «Динамо» с 2005 по 2010 год, с 2011 года он приступил к работе в тренерском штабе главной команды, а затем – тренером молодежки. В августе 2012-го он был назначен исполняющим обязанности тренера основной команды «Динамо» после отставки Сергея Силкина, после чего вернулся в молодежку.

В 2015-м году Хохлов стал тренером «Кубани», однако спустя 3 месяца был отправлен в отставку из-за неудовлетворительных результатов команды и еще спустя 1,5 года вновь вернулся в «Динамо». 7 октября после увольнения Юрия Калитвинцева возглавил бело-голубых. Под руководством Хохлова «Динамо» дважды выигрывало первенство молодежных команд и один раз завоевало серебро.