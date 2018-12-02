Цукербергу ничего не светит: в России скоро укажут Facebook на дверь
Демонстративное игнорирование российских законов, русофобская цензура, подыгрывание деструктивным силам, постоянные сливы данных миллионов пользователей, манипулирование общественным мнением, навязчивая реклама, игнорирование вопросов безопасности детей, пропаганда суицидов…
Да, все это о самой популярной в мире и одной из весьма популярных в России социальных сетей — американском гиганте Facebook, детище миллиардера Марка Цукерберга. Того самого Цукерберга, который давно уже не скрывает сотрудничества созданной им соцсети с американскими спецслужбами, притом что Facebook отказывается даже обсуждать возможность открытия своего представительства в РФ и выполнения требований российского законодательства.
Все это говорит о том, что в скором времени руководству Facebook укажут в России на дверь, предрекают эксперты. Блокировка этого ресурса в России вполне осуществима и более чем оправдана, уверены специалисты по интернет-безопасности.
Напомним, жертвами русофобской политики FB уже стали десятки российских ресурсов и известных пользователей. Среди пострадавших — Федеральное агентство новостей, страница которого вместе с еще десятками ресурсов была заблокирована еще в апреле без объяснения причин. В связи с незаконной блокировкой в настоящее время ФАН судится с компанией Facebook Inc. на территории США.
Страдают от русофобской политики соцсети и многие российские пользователи, особенно когда дело касается «украинского вопроса». Тут Facebook охотно принимает к рассмотрению самые нелепые жалобы и неизменно удовлетворяет требования о блокировке.
При этом, когда дело касается заблокированных россиян, добиться справедливости абсолютно невозможно, даже если претензии не касаются политики, отметил в комментарии Федеральному агентству новостей искусствовед Игорь Иванов.
«Меня неоднократно блокировали то на день, то на неделю, то на месяц по совершенно нелепым поводам. Это даже не политика, а просто какое-то дикое ханжество и двойные стандарты, — отметил Игорь в комментарии Федеральному агентству новостей. — Они, извините за выражение, докапываются до изображений всем известных произведений искусства, дескать, голые… при этом в том, что касается защиты детей от неподходящей информации, в FB не делается ничего…»
Собеседник ФАН напомнил, что из-за жалоб совершенно вздорного характера Facebook блокировал видеоблогера Дмитрия Пучкова, поэтов Игоря Иртеньева и Аллу Боссарт, а также известных российских политиков, в том числе из Крыма.
Как отмечает политолог Андрей Кошкин, не все эти действия носят политизированный характер, но то, что за русскоязычными пользователями в Facebook следят особенно пристально, это факт.
«В то же время различным деструктивным силам, которые делают все, чтобы внести сумятицу в сознание россиян, в FB нет никаких препятствий, — отмечает Кошкин. — Именно поэтому различные политические авантюристы, получающие западное финансирование, беспардонно используют этот ресурс для своей антироссийской деятельности, в том числе для организации и координации различных незаконных акций, и администрация Facebook этому не препятствует».
С этим пора покончить, считает политолог. Россиян нужно обезопасить от такого вмешательства, как это ранее было сделано с мессенджером Telegram, заблокированным в России после того, как его владельцы демонстративно отказались выполнять требования российского законодательства.
Эксперты также отмечают, что Facebook, ведя разнузданную русофобскую кампания, в то же время не стесняется зарабатывать на россиянах немалые деньги. FB не имеет в России своего представительства — эта соцсеть вообще не зарегистрирована в нашей стране/ Cоответственно, не платит ни цента налогов в бюджет РФ, при этом зарабатывая огромные деньги на трафике и на навязываемой россиянам рекламе.
Аналитики также напоминают о многочисленных случаях утечек персональных данных и личной переписки пользователей Facebook в открытый доступ, от которых уже пострадали в том числе миллионы россиян. Данные российских пользователей активно используются западными спецслужбами и поступают на рынки в виде товара. Об этом свидетельствует последняя история, о которой Федеральное агентство новостей сообщало ранее.
Социальной сети Facebook в ее нынешнем виде не место в России, считает блогер Вадим Манукян, недавно заблокированный на месяц по жалобе пользователей FB с Украины.
«Для меня очевидно, что сейчас Facebook отдал свою площадку на откуп деструктивным силам, которые затыкают рот всем инакомыслящим, — говорит Манукян. — Их украинский офис абсолютно беспардонно блокирует всех, кто не согласен с происходящим сейчас на Украине. Facebook отказывается выполнять российские законы, не сотрудничает с нашими правоохранительными органами.
Если так будет продолжаться, их ждет судьба Telegram, который также отказывался следовать российским законам и был заблокирован по суду. Но в случае с Facebook все будет гораздо серьезнее — эта соцсеть не имеет реальных возможностей для обхода блокировок, которыми ловко пользуются владельцы Telegram».
«Так что Цукербергу лавры [владельца Telegram Павла] Дурова не светят, пусть не рассчитывает. Если он не одумается, его детище будет безвозвратно изгнано из России, как бы ни возмущались те, кто считает себя либералами», — подчеркнул блогер.