Демонстративное игнорирование российских законов, русофобская цензура, подыгрывание деструктивным силам, постоянные сливы данных миллионов пользователей, манипулирование общественным мнением, навязчивая реклама, игнорирование вопросов безопасности детей, пропаганда суицидов…

Да, все это о самой популярной в мире и одной из весьма популярных в России социальных сетей — американском гиганте Facebook, детище миллиардера Марка Цукерберга. Того самого Цукерберга, который давно уже не скрывает сотрудничества созданной им соцсети с американскими спецслужбами, притом что Facebook отказывается даже обсуждать возможность открытия своего представительства в РФ и выполнения требований российского законодательства.

Все это говорит о том, что в скором времени руководству Facebook укажут в России на дверь, предрекают эксперты. Блокировка этого ресурса в России вполне осуществима и более чем оправдана, уверены специалисты по интернет-безопасности.

Напомним, жертвами русофобской политики FB уже стали десятки российских ресурсов и известных пользователей. Среди пострадавших — Федеральное агентство новостей, страница которого вместе с еще десятками ресурсов была заблокирована еще в апреле без объяснения причин. В связи с незаконной блокировкой в настоящее время ФАН судится с компанией Facebook Inc. на территории США.

Страдают от русофобской политики соцсети и многие российские пользователи, особенно когда дело касается «украинского вопроса». Тут Facebook охотно принимает к рассмотрению самые нелепые жалобы и неизменно удовлетворяет требования о блокировке.

При этом, когда дело касается заблокированных россиян, добиться справедливости абсолютно невозможно, даже если претензии не касаются политики, отметил в комментарии Федеральному агентству новостей искусствовед Игорь Иванов.

«Меня неоднократно блокировали то на день, то на неделю, то на месяц по совершенно нелепым поводам. Это даже не политика, а просто какое-то дикое ханжество и двойные стандарты, — отметил Игорь в комментарии Федеральному агентству новостей. — Они, извините за выражение, докапываются до изображений всем известных произведений искусства, дескать, голые… при этом в том, что касается защиты детей от неподходящей информации, в FB не делается ничего…»

Собеседник ФАН напомнил, что из-за жалоб совершенно вздорного характера Facebook блокировал видеоблогера Дмитрия Пучкова, поэтов Игоря Иртеньева и Аллу Боссарт, а также известных российских политиков, в том числе из Крыма.

Как отмечает политолог Андрей Кошкин, не все эти действия носят политизированный характер, но то, что за русскоязычными пользователями в Facebook следят особенно пристально, это факт.

«В то же время различным деструктивным силам, которые делают все, чтобы внести сумятицу в сознание россиян, в FB нет никаких препятствий, — отмечает Кошкин. — Именно поэтому различные политические авантюристы, получающие западное финансирование, беспардонно используют этот ресурс для своей антироссийской деятельности, в том числе для организации и координации различных незаконных акций, и администрация Facebook этому не препятствует».

С этим пора покончить, считает политолог. Россиян нужно обезопасить от такого вмешательства, как это ранее было сделано с мессенджером Telegram, заблокированным в России после того, как его владельцы демонстративно отказались выполнять требования российского законодательства.

Эксперты также отмечают, что Facebook, ведя разнузданную русофобскую кампания, в то же время не стесняется зарабатывать на россиянах немалые деньги. FB не имеет в России своего представительства — эта соцсеть вообще не зарегистрирована в нашей стране/ Cоответственно, не платит ни цента налогов в бюджет РФ, при этом зарабатывая огромные деньги на трафике и на навязываемой россиянам рекламе.

Аналитики также напоминают о многочисленных случаях утечек персональных данных и личной переписки пользователей Facebook в открытый доступ, от которых уже пострадали в том числе миллионы россиян. Данные российских пользователей активно используются западными спецслужбами и поступают на рынки в виде товара. Об этом свидетельствует последняя история, о которой Федеральное агентство новостей сообщало ранее.

Социальной сети Facebook в ее нынешнем виде не место в России, считает блогер Вадим Манукян, недавно заблокированный на месяц по жалобе пользователей FB с Украины.

«Для меня очевидно, что сейчас Facebook отдал свою площадку на откуп деструктивным силам, которые затыкают рот всем инакомыслящим, — говорит Манукян. — Их украинский офис абсолютно беспардонно блокирует всех, кто не согласен с происходящим сейчас на Украине. Facebook отказывается выполнять российские законы, не сотрудничает с нашими правоохранительными органами. Если так будет продолжаться, их ждет судьба Telegram, который также отказывался следовать российским законам и был заблокирован по суду. Но в случае с Facebook все будет гораздо серьезнее — эта соцсеть не имеет реальных возможностей для обхода блокировок, которыми ловко пользуются владельцы Telegram».