Путин посетит съезд Общероссийского народного фронта в Москве

Москва, 28 ноября. Президент России Владимир Путин в четверг, 29 ноября, посетит съезд Общероссийского народного фронта, который будет проходить в международном выставочном центре «Крокус Экспо» в Москве. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

«Президент России Путин выступит 29 ноября на съезде Общероссийского народного фронта, а также встретится с новым составом центрального штаба движения», — говорится в сообщении.

Уточняется, что участники съезда определят эффективные инструменты народного контроля за выполнением 12 национальных проектов, о которых говорится в майских указах главы государства.

Ранее президент России Владимир Путин отметил, что инвесторы уверены в стабильности российской экономики. Об этом, по его словам, говорят данные об инвестициях в основной капитал. Глава государства отметил, что они опережают темпы роста ВВП.