Медведь растерзал женщину и ее грудного ребенка на севере Канады

Оттава, 28 ноября. Житель Канады обнаружил тело своей супруги и 10-месячной дочери возле домика в лесу. Женщину и ребенка растерзал медведь, передает CBC News.

Известно, что 37-летняя канадка вышла на прогулку возле озера Эйнарсон. Это место Юкона называют медвежьим. Последние три месяца пара путешествовала с ребенком и останавливалась в лесных домиках.

Мужчине удалось выследить и убить медведя, пишет Deita.ru. Ранее сообщалось, что медведь напал на подростков на Камчатке, один из школьников скончался на месте.