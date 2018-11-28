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Медведь растерзал женщину и ее грудного ребенка на севере Канады

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Медведь растерзал женщину и ее грудного ребенка на севере Канады

Оттава, 28 ноября. Житель Канады обнаружил тело своей супруги и 10-месячной дочери возле домика в лесу. Женщину и ребенка растерзал медведь, передает CBC News.

Известно, что 37-летняя канадка вышла на прогулку возле озера Эйнарсон. Это место Юкона называют медвежьим. Последние три месяца пара путешествовала с ребенком и останавливалась в лесных домиках.

Мужчине удалось выследить и убить медведя, пишет Deita.ru. Ранее сообщалось, что медведь напал на подростков на Камчатке, один из школьников скончался на месте.

Автор: Ирина Селезнева
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