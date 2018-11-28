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Политика

Путин в четверг обсудит с Совбезом допмеры по обеспечению энергобезопасности РФ

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Путин в четверг обсудит с Совбезом допмеры по обеспечению энергобезопасности РФ

Москва, 28 ноября. Президент Российской Федерации Владимир Путин в предстоящий четверг на заседании Совета Безопасности РФ обсудит дополнительные меры по обеспечению энергетической безопасности страны. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

«Президент проведет заседание Совета безопасности РФ», — следует из сообщения​​​.

В пресс-службе уточнили, что в ходе заседания Совбеза планируется изучить дополнительные меры по обеспечению энергетической безопасности государства.

Автор: Андрей Крылов
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