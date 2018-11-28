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Технологии

Испытания МиГ-35 завершатся в 2019 году

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Испытания МиГ-35 завершатся в 2019 году

Москва, 28 ноября. Все испытания истребителя четвертого поколения МиГ-35 должны закончиться в 2019 году. Об этом в среду заявил гендиректор корпорации «МиГ» Илья Тарасенко.

«Все идет в соответствии с графиком. С точки зрения проведения окончательных испытаний — мы рассчитываем, что в 2019 году мы завершим все по плану, все необходимые испытания», — отметил он, отвечая на вопросы журналистов.

Отметим, что в августе был подписан первый контракт на поставку шести истребителей МиГ-35 — легкого, многофункционального истребителя, который по характеристикам вплотную подбирается к пятому поколению.

Самолет предназначен для завоевания господства в воздухе и нанесения ударов по наземным и надводным целям с помощью высокоточного оружия. Ожидается, что истребитель поступит на вооружение ВКС РФ до 2020 года.

Автор: Антон Соколов
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