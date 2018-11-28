Путин отметил уникальный вклад больницы имени Сперанского в развитие медицины

Москва, 28 ноября. Президент России Владимир Путин поздравил с 95-летием детскую городскую клиническую больницу имени Г. Н. Сперанского, отметив ее уникальный вклад в развитие медицинской науки, клинической практики и отечественного здравоохранения в целом.

Соответствующую телеграмму глава государства отправил в среду. В послании президент напомнил, что больница имени Сперанского является одним из ведущих детских медицинских учреждений России. Он обратил внимание, что забота о здоровье детей стала главным делом жизни для сотрудников медучреждения.

«Своим подвижническим трудом внесли уникальный вклад в развитие медицинской науки, клинической практики, отечественного здравоохранения в целом», — подчеркивается в телеграмме.

Путин заметил, что больница продолжает развиваться, диагностическая и лечебная базы постоянно улучшаются. При этом президент добавил, что сотрудники больницы с уважением относятся к опыту своих предшественников.

Во второй половине XIX века на месте нынешней больницы имени Сперанского московский предприниматель Флор Ермаков открыл богадельню для больных и нуждающихся. С этого события начинается история больницы, которая в 1947 году стала клинической базой кафедры педиатрии под управлением профессора Г. Н. Сперанского, а с 1968 года — базой НИИ педиатрии и детской хирургии.