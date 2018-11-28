Еврокомиссия отклонила предложение европейцев провести референдум по Brexit

Брюссель, 28 ноября. Еврокомиссия отказала в регистрации предложения по проведению европейского референдума о выходе Великобритании из ЕС (Brexit). Об этом сообщили в пресс-службе ЕК.

Еврокомиссия решила отклонить предложение европейских граждан провести референдум о том, хотят ли они, чтобы Соединенное Королевство покинуло сообщество. Авторы инициативы призывали ЕК поддержать голосование, чтобы дать всем гражданам 28 стран Европы возможность выразить свое мнение по поводу Brexit.

«Комиссия пришла к выводу, что инициатива не отвечает условиям регистрации из-за того, что «суть вопроса находится вне компетенции ЕС», — говорится в сообщении.

При этом в Еврокомиссии подчеркнули, что сожалеют о решении Британии покинуть ЕС, однако уважают результаты проведенного там референдума.

Напомним, по результатам референдума, который состоялся в 2016 году, власти Великобритании приняли решение покинуть Европейский союз не позднее 29 марта 2019 года. За выход страны из Евросоюза проголосовали 51,9% опрошенных, 48,1% британцев высказались за сохранение текущего статуса.

В минувшее воскресенье лидеры государств Евросоюза на внеочередном саммите ЕС в Брюсселе утвердили со своей стороны соглашение с Британией о ее выходе из сообщества. Кроме того, по словам председателя ЕП Дональда Туска, участники саммита также одобрили политдекларацию о будущих отношениях с Лондоном.