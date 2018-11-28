Порошенко топорно исполнил задумку США: эксперт объяснил, почему Франция и Германия «проигнорировали вопли Киева»

Французские и немецкие дипломаты заявили о своем нежелании ужесточать санкции в отношении России из-за инцидента с украинскими военными кораблями в Керченском проливе.

Как пишет газета Die Welt, на закрытом заседании европейских дипломатов, состоявшемся в Брюсселе во вторник, 27 ноября, представители Франции и Германии высказались о необходимости укреплять доверие, а санкционная политика этому не способствует.

Напомним, ряд европейских политиков заговорили об ужесточении антироссийских санкций после инцидента в Керченском проливе, когда российские пограничники задержали три украинских военных корабля за нарушение границ РФ, а в Киеве это назвали «актом военной агрессии России против Украины» и ввели военное положение в нескольких регионах страны.

Объясняя нежелание Франции и Германии участвовать в санкционном давлении на Россию, руководитель Центра политэкономических исследований Института нового общества Василий Колташов заявил, что «французам и немцам попросту невыгодно усугублять отношения с Москвой», и максимум, на что они пойдут, — это подписание некоего коллективного письма с осуждением действий России. Новых же санкций вводить не станут, потому что Европа умеет считать деньги, уверен эксперт.

«Поведение Парижа и Берлина, которые, по сути, проигнорировали вопли Киева, означает лишь одно — что провокация, задуманная ради интересов США, не удалась. Потому что за ней стояло желание Вашингтона ограничить российские поставки газа на европейский рынок и его замена на американский сжиженный природный газ, который вдвое дороже для европейцев», — сказал Василий Колташов в комментарии Федеральному агентству новостей.

По его мнению, в том, что задумка американцев не сработала, виноват украинский президент Петр Порошенко.