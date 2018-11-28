Задержанные офицеры СБУ и ВМС Украины доставлены в суд в Симферополе

Симферополь, 28 ноября. Офицеры СБУ и военно-морских сил Украины, которые были задержаны в районе Керченского пролива, доставлены в суд Симферополя для избрания им меры пресечения. Об этом сообщает пресс-служба Киевского районного суда Симферополя.

По данным ведомства, в суд были доставлены девять человек, среди которых офицеры контрразведки Службы безопасности Украины и командный состав украинских военных кораблей. Заседание суда будет проходить в трех залах. В ходе судебного заседания будет избрана мера пресечения для украинских моряков и контрразведчиков.

Накануне суд Симферополя арестовал 12 украинских моряков, которые были задержаны за незаконное пересечение границы России. Кроме того, Керченский городской суд арестовал на два месяца троих украинских моряков, которые получили легкие ранения при задержании и находятся в больнице.

Напомним, 25 ноября три судна военно-морских сил Украины нарушили государственную границу РФ. Украинские осуществляли провокационные маневры, а их экипажи отказывались выполнять законные требования российских пограничников. Позднее три украинских военных судна были задержаны в районе Керченского пролива.