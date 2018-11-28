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Путин оценил действия российских пограничников во время провокации ВМСУ

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Путин оценил действия российских пограничников во время провокации ВМСУ

Москва, 28 ноября. Российские пограничники во время провокации кораблей МВСУ в Керченском проливе не могли действовать иначе, поскольку защищали свою страну. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на форуме «Россия Зовет!».

«А как еще должны были действовать пограничники, защищающие свою страну? Если бы они действовали иначе, их надо было бы отдать под суд!» — уверен российский лидер.

Напомним, 25 ноября три корабля ВМС Украины нарушили границу России в Керченском проливе. В ФСБ РФ заявили, что экипажи не предупредили заранее о намерении пересечь Керченский пролив. Для остановки кораблей пришлось применить оружие. Украинские корабли были задержаны вместе с экипажами, они находятся в Керчи. Членам экипажей предъявляют обвинения в незаконном пересечении госграницы РФ.

Автор: Катерина Михайлиди
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