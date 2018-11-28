Москва, 28 ноября. Президент России Владимир Путин выразил уверенность, что в случае новых антироссийских санкций РФ сможет нарастить долю отечественного оборудования в нефтегазовом секторе до 90%. Об этом глава государства заявил на форуме «Россия зовет!».

По словам Путина, в настоящий момент доля отечественного оборудования в нефтегазовом секторе составляет 48%. Однако, отметил глава государства, этот показатель стабильно растет.

«И если ограничения будут вводиться, мы решим эту задачу — и так же, как и в области транспортного машиностроения, у нас отечественного продукта будет тоже под 90%», — заявил лидер РФ.

Ранее Путин призвал США отказаться от политики санкций и искать точки соприкосновения с РФ.