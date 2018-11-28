Путин оценил политический рейтинг Порошенко

Москва, 28 ноября. Президенту Украины Петру Порошенко необходимо создать препятствия для конкурентов из оппозиции, поскольку его рейтинг в преддверии президентских выборов низок. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на полях инвестиционного форума «ВТБ Капитала» «Россия зовет!».

Российский лидер назвал произошедшее в Керченском проливе, где украинские корабли нарушили госграницу РФ, провокацией, которую Киев организовал в преддверии президентских выборов на Украине, намеченных на весну 2019 года.

«Рейтинг действующего президента находится где-то на пятой строчке, у него есть шансы не пройти даже во второй тур, поэтому нужно что-то делать, чтобы ситуацию обострить и создать непреодолимые препятствия для его конкурентов, прежде всего из оппозиции», — отметил Путин.

В среду украинский президент подписал указ о введении военного положения на Украине. С соответствующим предложением Порошенко выступил после провокации, которую устроили три украинских военных корабля в минувшее воскресенье.

Суда военно-морских сил Украины (ВМСУ) незаконно вошли в территориальные воды России в нарушение Конвенции ООН и продолжили движение к Керченскому проливу. При этом они не реагировали на законные требования российских властей прекратить опасное маневрирование и остановиться, после чего были задержаны. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

Ранее глава комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков также выразил мнение, что Порошенко провокацией в Черном море, возможно, стремится поднять свой рейтинг в преддверии президентских выборов на Украине. Несмотря на то, что действующий глава государства по-прежнему официально не высказался насчет участия в голосовании, ряд экспертов спрогнозировал ему поражение на выборах, поскольку антирейтинг Порошенко со временем лишь возрастает, а его шансы на переизбрание уменьшаются.