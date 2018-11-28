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Путин оценил политический рейтинг Порошенко

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Путин оценил политический рейтинг Порошенко

Москва, 28 ноября. Президенту Украины Петру Порошенко необходимо создать препятствия для конкурентов из оппозиции, поскольку его рейтинг в преддверии президентских выборов низок. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на полях инвестиционного форума «ВТБ Капитала» «Россия зовет!».

Российский лидер назвал произошедшее в Керченском проливе, где украинские корабли нарушили госграницу РФ, провокацией, которую Киев организовал в преддверии президентских выборов на Украине, намеченных на весну 2019 года.

«Рейтинг действующего президента находится где-то на пятой строчке, у него есть шансы не пройти даже во второй тур, поэтому нужно что-то делать, чтобы ситуацию обострить и создать непреодолимые препятствия для его конкурентов, прежде всего из оппозиции», — отметил Путин.

В среду украинский президент подписал указ о введении военного положения на Украине. С соответствующим предложением Порошенко выступил после провокации, которую устроили три украинских военных корабля в минувшее воскресенье.

Суда военно-морских сил Украины (ВМСУ) незаконно вошли в территориальные воды России в нарушение Конвенции ООН и продолжили движение к Керченскому проливу. При этом они не реагировали на законные требования российских властей прекратить опасное маневрирование и остановиться, после чего были задержаны. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

Путин оценил политический рейтинг Порошенко

Ранее глава комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков также выразил мнение, что Порошенко провокацией в Черном море, возможно, стремится поднять свой рейтинг в преддверии президентских выборов на Украине. Несмотря на то, что действующий глава государства по-прежнему официально не высказался насчет участия в голосовании, ряд экспертов спрогнозировал ему поражение на выборах, поскольку антирейтинг Порошенко со временем лишь возрастает, а его шансы на переизбрание уменьшаются.

Автор: Екатерина Кухарева
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