Киев, 28 ноября. Газовый монополист Украины компания «Нафтогаз» не допустила аудиторов счетной палаты к проверке предприятия. Об этом глава Счетной палаты Украины Валерий Пацкан заявил на заседании правительства страны.

«Счетная палата начала аудит «Нафтогаза». Нас не допустили к проверке», — заявил Пацкан.

Он обратился к главе кабинета министров Украины Владимиру Гройсману с просьбой отреагировать на данную ситуацию. Он также подчеркнул, что Счетная палата должна иметь доступ ко всем базам, которые были созданы из государственного бюджета.

В ответ на это Владимир Гройсман заявил, что «любая государственная компания должна быть открыта для проверки». По его словам, правительство страны может сделать отдельное распоряжение для открытия проверки, «если это потребуется».

Ранее стало известно, что «Нафтогаз» получил из госбюджета страны более 200 млрд гривен субсидий. Как сообщал телеканал «112 Украина», в 2015 году газовый монополист получил 17,1 миллиарда гривен субсидий, а также 29,7 миллиардов в виде льгот. В 2016 году — 40 миллиардов гривен, в 2017 — 64 миллиарда гривен. За первые шесть месяцев 2018 года государство также предоставила «Нафтогазу» 50 миллиардов гривен субсидий.