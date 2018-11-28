Все украинские моряки, нарушившие границу РФ, арестованы | 28 ноября | Вечер | СОБЫТИЯ ДНЯ | ФАН-ТВ

Все украинские моряки, нарушившие российскую границу в Керченском проливе, арестованы Все украинские моряки, нарушившие российскую границу в Керченском проливе, арестованы на два месяца по решению крымских судов. В том числе, Киевский районный суд Симферополя взял под стражу до 25 января 2019 года сотрудника Службы безопасности Украины Андрея Драча. Такую же меру пресечения избрали моряку военно-морских сил Украины Юрию Безъязычному и капитану украинского бронекатера «Никополь» Богдану Небылице. Уголовное дело возбуждено в связи с нарушением границы РФ в Керченском проливе. Напомним, всего после неудачной провокации военно-морских сил Украины у берегов Крыма были задержаны 24 человека, среди которых оказались двое сотрудников СБУ.

Владимир Путин принял участие в работе ежегодного инвестиционного форума ВТБ Капитал «Россия зовет!» В ходе пленарной сессии Президент России сообщил, что Москва совместно с партнерами работает над созданием независимых от SWIFT платежных систем. Кроме того, глава государства отметил, что, вопреки часто звучащим заявлениям, не Россия уходит от доллара, а именно доллар — от России. При этом, по мнению Владимира Путина, те, кто уводит американскую валюту от РФ, «стреляют себе не в ногу, а чуть выше». Также президент заявил, что пенсии в России продолжат расти — это вопрос решенный.

Еврокомиссия призвала Россию незамедлительно освободить украинских моряков Еврокомиссия призвала Россию незамедлительно освободить украинских моряков, арестованных по подозрению в нарушении госграницы РФ после инцидента в Керченском проливе. Об этом заявил вице-председатель исполнительной коллегии ЕС Валдис Домбровскис. Он также отметил, что необходимо выпустить из Керчи три корабля ВМС Украины и оказать пострадавшим морякам медицинскую помощь. По его словам, глава дипломатии Евросоюза Федерика Могерини находится в контакте с представителями других стран для выработки «широкого международного ответа» в связи с действиями России.