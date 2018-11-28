Эпический блокбастер «Британия» станет одной из главных премьер Рен ТВ

Москва, 28 ноября. Эпический блокбастер «Британия» выходит на РЕН ТВ 2 декабря. Он расскажет зрителям о кельтских племенах, римских завоевателях, колдунах-друидах и жестоких воинах.

Сериал, действие которого разворачивается до нашей эры, будет впервые показан на федеральном российском телеканале.