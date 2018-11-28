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Общество
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Эпический блокбастер «Британия» станет одной из главных премьер РЕН ТВ

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Эпический блокбастер «Британия» станет одной из главных премьер Рен ТВ

Москва, 28 ноября. Эпический блокбастер «Британия» выходит на РЕН ТВ 2 декабря. Он расскажет зрителям о кельтских племенах, римских завоевателях, колдунах-друидах и жестоких воинах.

Сериал, действие которого разворачивается до нашей эры, будет впервые показан на федеральном российском телеканале.

Чем восхититься, помимо отличного сюжета? Конечно же тщательной работой над визуальной составляющей проекта. В то время как большая часть современных высокобюджетных фильмов и сериалов «подсела» на компьютерную графику, создатели «Британии» старались применять натурные съемки и проработанные до мельчайших деталей декорации. Величественную природу британских островов начала нашей эры воплотили пейзажи Уэльса и Чехии», — сообщает РЕН ТВ.

Автор: Катерина Михайлиди
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