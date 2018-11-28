Духовный лидер Ирана призвал повышать обороноспособность страны

Тегеран, 28 ноября. Духовный лидер Ирана Али Хаменеи призвал повышать обороноспособность страны. С таким заявлением он выступил на встрече с командованием ВМС республики.

По его словам, иранским военнослужащим необходимо повышать боеготовность армии и ее потенциал по сдерживанию тех, кто намерен угрожать Тегерану.

«Вам надлежит наращивать свои возможности и потенциал сдерживания с тем, чтобы враги Ирана даже не осмеливались угрожать нашей великой нации», — приводит агентство Fars слова политика.

Хаменеи высоко оценил разработки техники для вооруженных сил Ирана, оценив новые боевые корабли и подводные лодки.