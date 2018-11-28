«Надо держать ухо востро»: в Крыму ожидают новых провокаций от Украины

Симферополь, 28 ноября. Власти Крыма полагают, что вторжение украинских военных судов в российские воды и последующее за этим введение военного положения — это не последняя провокация со стороны Украины в преддверии выборов. Об этом в среду заявил председатель крымского Госсовета Владимир Константинов.

Он обратил внимание на то, что Киев не вводил военного положения даже во время открытого вооруженного противостояния в Донбассе. Причиной, которая побудила президента Украины Петра Порошенко ввести военное положение в этот раз, — это выборы, уверен Константинов.

«Введение военного положения на Украине — это провокация. Для крымчан это говорит о том, что нам нужно держать ухо востро, для того, чтобы не расслабляться и понимать, что оттуда можно ожидать каких-то провокаций», — отметил глава Госсовета, отвечая на вопросы журналистов.

В воскресенье приграничная служба ФСБ России задержала в Керченском проливе три украинских бронекатера, которые вторглись в территориальные воды РФ и совершали опасные маневры. После этого Верховная рада утвердила указ Порошенко о введении военного положения в 10 регионах на 30 дней.