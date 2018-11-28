Санация банковской системы РФ осуществляется в интересах вкладчиков — Путин

Москва, 28 ноября. Банк России проводит санацию банковской системы РФ для ее укрепления в интересах вкладчиков, заявил президент России Владимир Путин. В среду глава государства принимает участие в инвестиционном форуме, проходящем в Центре международной торговли.

«Это [санация] болезненный процесс и затрагивает интересы людей, но в конечном итоге все делается именно для граждан РФ с тем, чтобы банковская система, где люди хранят свои сбережения, была стабильной и надежной», — объяснил российский лидер.

Участвуя в форуме «Россия зовет!», глава государства также отметил, что экономика страны, несмотря на внешнее давление, чувствует себя уверенно.

Напомним также, что в октябре международное агентство Moody's улучшило прогноз по российской банковской системе со «стабильного» до «позитивного».