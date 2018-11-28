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Политика

В РПЦ предложили западноевропейским общинам войти в юрисдикцию МП

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В РПЦ предложили западноевропейским общинам войти в юрисдикцию МП

Москва, 28 ноября. В Русской православной церкви предложили всем епархиям и приходам русской традиции в Западной Европе объединиться в составе одного округа. Об этом заявил замглавы отдела внешних церковных связей протоиерей Николай Балашов.

Ранее Константинопольский патриархат распустил Западноевропейский экзархат приходов русской традиции. Решение было принято единогласно синодом патриархата в Стамбуле, сообщает агентство церковных новостей Romfea.

«Приснопамятный Патриарх Московский и всея Руси Алексий II еще в 2003 году предлагал всем епархиям и приходам русской традиции в Западной Европе объединиться в составе единого митрополичьего округа Русской Церкви», — напомним Балашов в комментарии ТАСС.

По словам Балашова, тогда это предложение не реализовалась. Однако теперь, когда Константинополь решил упразднить западноевропейские общины, вопрос снова станет актуальным.

Автор: Софья Куликова
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