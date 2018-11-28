Путин: Инвесторы уверены в стабильности и надежности экономики России

Москва, 28 ноября. Инвесторы уверены в предсказуемости и стабильности экономической политики России, о чем свидетельствуют показатели инвестиций в основной капитал, опережающие темпы роста ВВП. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин.

На полях инвестиционного форума «ВТБ Капитала» «Россия зовет!» российский лидер отметил, что рост ВВП страны достиг отметки в 1,5%, в то время как инвестиции в основной капитал — 4,1%.

«Это говорит о том, что инвесторы уверены в завтрашнем дне, они понимают, какую политику проводят финансовые власти РФ, она является стабильной, надежной и предсказуемой, а к внешним шокам экономика адаптировалась», — сказал Путин.

Ранее на форуме глава России подчеркнул, что экономика РФ чувствует себя уверенно и адаптируется к трудностям. Несмотря на внешнее давление, добавил президент, она создает условия для собственного развития.