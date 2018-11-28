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Политика
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Путин призвал США отказаться от односторонних санкций

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Путин призвал США отказаться от односторонних санкций

Москва, 28 ноября. Президент России Владимир Путин призвал Вашингтон отказаться от политики санкций и искать точки соприкосновения с РФ. Об этом глава государства заявил на форуме «ВТБ Капитал».

Путин, отвечая на вопрос из зала о том, как улучшить отношения США и России, заявил, что Вашингтону следует отказаться от политики односторонних санкций.

«Мы к этому готовы, мы хотим этого. Об этом много раз говорил», — сказал Путин.

Также лидер РФ выразил надежду, что этот вопрос удастся обсудить на встрече с президентом США Дональдом Трампом в Буэнос-Айресе во время саммита G20.

Напомним, саммит G20 пройдет в Аргентине с 30 ноября по 1 декабря. Ранее Трамп заявил, что может отменить встречу из-за инцидента в Керченском проливе с задержанием трех кораблей ВМСУ. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Кремль в курсе этого заявления Трампа, однако подготовка к переговорам продолжается.
 

Автор: Софья Куликова
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