Путин: Россия и Турция провели сделку по поставкам С-400 без расчета в долларах
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Москва, 28 ноября. Россия и Турция смогли провести сделку по поставкам комплекса С-400, отказавшись от расчетов в американской валюте. Об этом заявил президент Российской Федерации Владимир Путин во время форума «ВТБ Капитал» «Россия зовет!».
Российский лидер сообщил, что говорил 30 минут назад по телефону с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом.
«Мы говорили по ряду конкретных вопросов, но я напомню о нашей сделке в области военно-технического сотрудничества, по поставкам С-400. Мы понимаем, что если будем проводить расчеты в долларах, то эти расчеты не пройдут», — рассказал глава РФ.
При этом он подчеркнул, что Москва и Анкара «придумали другой вариант, и сделка состоялась».