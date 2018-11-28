«Как нам надоел этот Порошенко с его паранойей!»: украинцы отреагировали на военное положение в стране

Официальное объявление командой президента Украины Петра Порошенко военного положения (ВП) в десяти украинских областях, непосредственно граничащих с Российской Федерацией, вызвало бурю негодования на всей территории от Ужгорода до Мариуполя. Абсолютное большинство граждан страны высказались против ограничения свободы слова, возможного введения комендантского часа и массовой мобилизации.

По мнению независимых международных экспертов, на этом фоне в стране может возникнуть мощное движение сопротивления как ВП, так и действующей власти в целом. В том, что для этого есть все основания, лично убедился корреспондент Федерального агентства новостей, посетивший «области особого статуса».

Кассир на железнодорожном вокзале Киева настоятельно не рекомендует покупать билет до главной пограничной станции северо-востока Украины — Конотопа.

«Вот снимут вас с поезда и отправят либо в армию, либо в тюрьму, — уверенно пояснила девушка. — Наверное, теперь будут досматривать даже грузовые составы, чего уж говорить о пассажирских поездах».

Об этом же рассказали корреспонденту ФАН и попутчики в поезде Одесса — Москва.

«Мы с братом хотим поскорее сбежать с Украины, пока нас за шиворот не приволокли в военкомат», — рассказал в доверительной беседе сорокалетний Вадим. «Мы живем и работаем в Подмосковье и воевать против русских на радость этому [нецензурное слово] Порошенко не желаем!» — поделился другой попутчик.

На первый взгляд, в пограничном Конотопе после объявления о ВП мало что изменилось. Привлекают внимание лишь усиленные вооруженные патрули полицейских и погранвойск да несколько автомобилей УАЗ с красноречивой надписью «разминирование».

Смысла усиления мер не видят даже сотрудники правоохранительных органов.

В неофициальной беседе с корреспондентом ФАН сотрудник местной Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Юрий сказал буквально следующее: «Нашей структуре отдали приказ о полной боевой готовности. Вот и стоим на железнодорожных вокзалах и автостанциях как последние [нецензурное слово]».

ВДВ Украины от каких-либо комментариев об усилении режима в связи с военным положением отказались, сославшись на «служебную тайну».

Пограничники поначалу вели себя корректно, но потом внезапно потребовали отдать карту памяти редакционного фотоаппарата, где был зафиксирован факт снятия с поезда пятерых российских граждан, следовавших в Киев. Инцидент с камерой был исчерпан лишь после того, как соответствующие снимки в присутствии украинских военнослужащих были удалены. Судьба россиян на данный момент неизвестна.

До еще одного населенного пункта, граничащего как с Российской Федерацией, так и с Белоруссией, — Новгород-Северского (Черниговская область), пришлось добираться на автомобиле.

По дороге водитель рассказал, как его двоюродную сестру и ее мужа (оба безработные. — Прим. ФАН) направили от местной биржи труда под Городню (населенный пункт неподалеку от границы с Белоруссией. — Прим. ФАН) на курсы «гражданской обороны».

В ходе курсов уже не молодых людей учили копать траншеи и окопы, обезвреживать гранаты и даже стрелять из старых винтовок.

«Как нам надоел этот Порошенко с его паранойей!» — резюмировал водитель, который, как оказалось, ранее работал психиатром, но из-за оптимизации профильных лечебных заведений потерял практику.

В самом Новгород-Северском местные жители выразили обеспокоенность не столько по поводу самого факта введения военного положения, сколько по поводу поведения официального Киева.

«Только за два последних дня я продал простым людям целых пять тысяч долларов по 30 гривен за доллар, — пояснил так называемый «рыночный брокер» Владимир. — В обменных пунктах американской наличности нет, люди бросились скупать валюту. Это только по телевизору нам говорят, что никакого ажиотажа нет, — пусть приедут сюда и убедятся в обратном!»

На вопрос, готов ли он прислушаться к призывам властей отправиться «защищать родину от Москвы», Владимир продемонстрировал неприличный жест, означающий несогласие.

На административной границе Черниговской и Киевской областей (на Киевскую область действие военного положения не распространяется. — Прим. ФАН) представители радикальной украинской организации «Национальные дружины» обустраивают свой временный лагерь.

«Мы здесь сделаем собственные укрепления и не пропустим солдат страны-агрессора (имеется в виду Россия. — Прим. ФАН)», — рассказал молодой активист НД по прозвищу Спыс («Копье»). На вопрос ФАН, не боится ли он и его «соратники» гнева властей, поскольку, согласно законам ВП, на время чрезвычайной ситуации массовые собрания запрещены, активист ответил буквально следующее: «Порошенко и его приспешники — нам не указ!»

И этим все сказано.