«Власти продолжат улучшать деловой климат»: Путин пообещал поддержку цифровой экономике РФ

Москва, 28 ноября. Власти РФ будут поддерживать развитие цифровой экономики страны и стимулировать превращение отечественных компаний этой отрасли в глобальных лидеров. Об это президент РФ Владимир Путин заявил на форуме «Россия зовет!».

Он отметил, что в России будут создавать принципиально новые отрасли и бизнес-платформы на базе цифровой экономики.