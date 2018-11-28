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Экономика

«Власти продолжат улучшать деловой климат»: Путин пообещал поддержку цифровой экономике РФ

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«Власти продолжат улучшать деловой климат»: Путин пообещал поддержку цифровой экономике РФ

Москва, 28 ноября. Власти РФ будут поддерживать развитие цифровой экономики страны и стимулировать превращение отечественных компаний этой отрасли в глобальных лидеров. Об это президент РФ Владимир Путин заявил на форуме «Россия зовет!».

Он отметил, что в России будут создавать принципиально новые отрасли и бизнес-платформы на базе цифровой экономики.

«Для обеспечения инвестиционного роста российские власти продолжат улучшать деловой климат», — отметил Владимир Путин.

Автор: Регина Пак
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