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Россия продолжит работу с ОПЕК для стабилизации рынка нефти — Путин

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Россия продолжит работу с ОПЕК для стабилизации рынка нефти — Путин

Москва, 28 ноября. Москва продолжит работать с ОПЕК для стабилизации рынка нефти, заявил президент России Владимир Путин. Глава государства подчеркнул, что у российской стороны отсутствует цель подорвать добычу сланцевой нефти в мире.

«Мы и сейчас находимся в контакте с ОПЕК, и, если потребуется, мы и дальше продолжим эту совместную работу», — заявил российский лидер, отвечая на вопрос о дальнейшем сотрудничестве с ОПЕК.

Кроме того, на форуме «Россия зовет!» Путин добавил, что Россия не ставит перед собой цель «подорвать чей-то бизнес», в том числе и дела тех, кто занимается добычей сланцевой нефти.

Ранее глава государства заявил, что Россию устроит, если цена за баррель нефти будут составлять 60 долларов.

Автор: Дарья Смолина
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