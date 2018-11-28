Мосгорсуд утвердил приговор Шакро Молодому

Москва, 28 ноября. Мосгорсуд признал законным приговор криминальному авторитету Захарию Калашову (Шакро Молодому), осужденному на 9 лет и 10 месяцев колонии строгого режима, согласно заключению Никулинского суда Москвы.

В среду в российской столице прошло заседание суда по вопросу приговора Калашову, во время которого тот демонстративно разгадывал кроссворд.

Осужденный, произнося последнее слово, заявил, что не имеет никакого отношения к вменяемому ему преступлению и не знает никого из подсудимых, кроме Андрея Кочуйкова и Батыра Бекмурадова, которые «занимались его безопасностью».

«Приговор оставить без изменения, апелляционные жалобы — без удовлетворения», — передает РИА Новости решение тройки судей.

Напомним, гособвинение просило суд признать Калашова виновным по двум эпизодам вымогательства и назначить ему десять лет колонии строгого режима, а также штраф в размере 700 тысяч рублей. В марте Никулинский суд Москвы приговорил его к десяти годам лишения свободы.

Всего по делу о вымогательствах проходят 14 человек. Двое попали под суд уже после смерти, 11 обвиняемых, среди которых Калашов, содержатся в СИЗО с 2016 года.