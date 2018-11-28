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Путин рассказал, какая цена на нефть устроит Россию

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Путин рассказал, какая цена на нефть устроит Россию

Москва, 28 ноября. Москву устраивает цена на нефть в районе 60 долларов за баррель, заявил президент России Владимир Путин на форуме «Россия зовет!». По его словам, такая цена за нефть вполне приемлема.

Глава российского государства напомнил, что пять лет назад цена на нефть за баррель составляла 43 доллара, в этом году — 72 доллара.

«На мой взгляд, в районе $60 — это абсолютно приемлемая величина, она нас устраивает», — подчеркнул глава государства. 

По словам Путина, расходная часть бюджета формируется из цены 40 долларов за баррель.

Автор: Дарья Смиолина
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