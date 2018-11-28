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Сирия: Красный полумесяц направил 52 грузовика гумпомощи в Дейр-эз-Зор

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Сирия: Красный полумесяц направил 52 грузовика гумпомощи в Дейр-эз-Зор

Москва, 28 ноября. Красный полумесяц направил в город Дейр-эз-Зор 52 грузовика гуманитарной помощи для местных жителей. Об этом в среду сообщила в Twitter пресс-служба организации.

«Сирийский Красный полумесяц направил во вторник жителям Дейр-эз-Зора колонну с гуманитарной помощью из 52 грузовиков», — говорится в публикации.

Уточняется, что нуждающимся передадут 50 тысяч одеял, 15 тысяч матрасов и пять тысяч наборов детской зимней одежды. Помощь была предоставлена Международным Комитетом Красного Креста и Норвежским Красным Крестом.

Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. В настоящее время в стране продолжается борьба с остатками боевиков. Основные силы ИГ1 (запрещенная в РФ террористическая организация) в САР были разбиты при содействии российских военных. Наиболее остро стоят вопросы возвращения беженцев и политического урегулирования.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Автор: Василий Котов
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